İzmir'de, aralarında çocukların da olduğu 172 kaçak göçmen kurtarıldı - Son Dakika

İZMİR'in Menderes, Karaburun, Foça, Dikili ve Çeşme ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen, aralarında çocukların da olduğu 172 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, 29 Ağustos tarihinde farklı saat aralıklarında Menderes ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisini aldı. İhbar üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 72 kaçak göçmen kurtarıldı.