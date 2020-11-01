İzmir'de arama kurtarma çalışmaları, 3'üncü günde 9 binanın enkazında sürüyor (2) - Son Dakika

İzmir'de arama kurtarma çalışmaları, 3'üncü günde 9 binanın enkazında sürüyor (2)
01.11.2020 16:39
AFAD'TAN AÇIKLAMAİçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan açıklamaya göre; İzmir'in Seferihisar ilçesinde 6.6 büyüklüğündeki deprem sonrası yıkılan binaların enkazında arama kurtarma ekiplerinin çalışması aralıksız sürüyor.
AFAD'TAN AÇIKLAMA
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan açıklamaya göre; İzmir'in Seferihisar ilçesinde 6.6 büyüklüğündeki deprem sonrası yıkılan binaların enkazında arama kurtarma ekiplerinin çalışması aralıksız sürüyor. Aramalar 9 binanın enkazında devam ederken, depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 58'e, yaralı sayısı ise 930'a çıktı.
İZMİR, DHA)
Son Dakika Son Dakika: İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi Konyaspor, Başakşehir maçı kadrosunun görselinde İzmir'in ilçelerine yer verdi Damat, yol kenarında tekme tokat gelini dövdü! O anlar kamerada Enkazdan çıkan dram: Ölen torununun elini 14 saat bırakmadı, feryatları yürekleri dağladı İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi inşaatında yangın çıktı Bakan Koca, koronaya yakalanan Soylu'nun son durumunu paylaştı: Sahadan uzak kalmak, mücadeleci ruhuna uygun olmasa da bir süre dinlenecek Fırsatçı her yerde aynı! Deprem sonrası İzmir'de ev kiraları arttı Paşinyan'ı Azerbaycan yalanı da kurtarmadı! Rusya kapıyı gösterdi