İzmir'de arama kurtarma çalışmaları, 3'üncü günde 9 binanın enkazında sürüyor (2) - Son Dakika

AFAD'TAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan açıklamaya göre; İzmir'in Seferihisar ilçesinde 6.6 büyüklüğündeki deprem sonrası yıkılan binaların enkazında arama kurtarma ekiplerinin çalışması aralıksız sürüyor. Aramalar 9 binanın enkazında devam ederken, depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 58'e, yaralı sayısı ise 930'a çıktı.

İZMİR, DHA)