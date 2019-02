İzmir'de Arama Kurtarma Köpeklerine Antrenman

ARAMA Kurtarma Derneği (AKUT) İzmir ekibinin ev sahipliğinde 2 - 3 Mart tarihlerinde gerçekleşecek arama kurtarma köpekleri doğa arama sınavı öncesinde, AKUT İzmir takımından teste katılacak 6 köpeğe, eğitmenleri antrenman kurulan parkurlarda antrenman yaptırıldı.İzmir'in Buca ilçesindeki Kırıklar Köyü Futbol Sahası'nda, Arama Kurtarma Derneği (AKUT) İzmir ekibinin takımındaki 6 köpeğe, eğitmenleri eşliğinde antrenman yaptırıldı. Köpeklere, futbol sahasına kurulmuş olan denge parkurunda düşmeden yürüyebilme, tahta basamaklı parkurda duraksamadan ilerleyebilme, dar tahta zemin parkurunda dar alanda yürüyebilme çalışmaları ile ve eğitmenlerinin komutlarına itaat etme pratikler tekrarlatıldı. Sınavda zorlu görev olan 30 dakika içinde ormanda kayıp 3 kazazedeyi bulmak için hazırlanan köpekler, AKUT İzmir ekibi ev sahipliğinde 2-3 Mart tarihlerinde gerçekleşecek sınavda itaat ve orman aşaması olarak iki bölümde, Çek Cumhuriyeti 'nden gelecek hakem eşliğinde test edilecek. Sınavı geçen köpekler farklı ülkelerden 122 arama kurtarma köpeği örgütünün katılımı ile oluşmuş ve misyonu arama kurtarma köpeklerinin yetiştirilmesinde uluslararası standartları belirlemek ve uygulamak olan IRO tarafından sertifika alacaklar. Türkiye 'den 6 farklı ilden 16 köpek ile katılan 14 takım arasından 'Görev Hazır' sertifikasını almaya hak kazanacak köpekler, arama kurtarma operasyonlarında insan hayatı kurtarma adına görev almaya başlayacak.KÖPEKLER 30 DAKİKA İÇİNDE ORMANDAKİ 3 KAZAZEDEYİ BULACAK20 yıldır arama kurtarma köpeklerine eğitim veren AKUT K9 Gönüllüsü Ersan Yıldırım, şöyle dedi:"Ben sınava 2 köpeğim ile katılacağım. Bu köpekler doğa araması köpekleri, doğada kayıp insanları bulan köpekler. Hem sahiplerine itaat etmek üzere hem de doğada kayıp insanları bulmak üzerine eğitildiler. Ülkemizde bu 3. İRO organizasyonu olacak. Sınav iki aşamalı olacak; itaat bölümü ve orman araması bölümü. İtaat bölümünde yüksek sese dayanıklılık, silah sesine karşı direnç, merdivenden geçebilme, kapalı bir tünelden geçme, diğer köpeklerle uyumluluk, sahibine karşı itaatkarlık test edilecek. Orman aramasında ise 40 dönümlük alanda 30 dakika içinde köpekler ve biz 3 kazazedeyi bulmaya çalışacağız. Ülkemizde arama kurtarma operasyonlarının yüzde 90'ı doğa kayıpları. Fakat ülkemizde resmi kurumlar dahil doğada kayıp olan insanları bulan köpeklerin mevzuatı bile yazılmış değil, bu konuda çok büyük bir eksiklik var. Bu yüzden biz 6 yıldır doğa arama sınavlarını her sene düzenli olarak yapıyoruz. Biz ekip olarak her hafta sonu orman ve itaat çalışmalarını yapıyoruz. Bir köpeğim yetişmesi en erken 2 buçuk yıl sürüyor. Ekip arkadaşlarımızın en yenisi 5 yıldır bu işin içinde. Köpeklerden ikisi Border Collie cinsi, ikisi Golden Retriever, bir tane Belçika Çoban Köpeği, bir tane de Alman çoban köpeğimiz var. Aslında her cins köpek bu işi yapabilir."'AFET SONRASINDAKİ KARMAŞADA KÖPEKLER ÇOK YARDIMCI OLUYOR'AKUT Kuşadası gönüllüsü Tevfik Gül ise şunları söyledi:"İki adet köpeğim var, ikisi de Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın ( AFAD ) yaptığı sınavları en üst düzeyde geçti. 'Border Collie' cinsi köpeğimle bu seneki sınava katılacağım. Daha önce diğer 'Belçika Malinois' cinsi köpeğim ile arama kurtarma çalışmalarında bulundum. İki defa operasyonlarda kazazedeleri buldu. Birisi şizofren olduğu söylenen, jandarmanın 4 gün araması sonucu bulunmayan bir çobandı. Biz Kuşadası ekibi olarak olay yerine intikal edip yaklaşık 3 saat gibi kısa bir sürede kazazedeyi bulduk. Arama kurtarmada bu köpeklerin çok büyük bir rolü var. Çünkü afet sonrasında çok büyük bir karmaşa oluşuyor ve bulma cihazlarını, kameraları enkazın altına indirebileceğimiz bir yer gerekir. Bu cihazları hemen kullanamayabiliyoruz. Köpeklerin böyle bir sorunu yok, aramaya çıktıkları zaman enkazın üzerinde canlı kişiyi bulup bize işareti veriyor." - İzmir