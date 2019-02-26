İzmir'de Arama Kurtarma Tatbikatı Yapıldı

İzmir'de Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) ve Acil Durum Müdahale Hizmetleri Yönetmeliği kapsamında düzenlenen Bölgesel Düzey 2019 Masabaşı ve Saha Tatbikatının ilk gününde suda arama kurtarma tatbikatı yapıldı.

İzmir'de Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) ve Acil Durum Müdahale Hizmetleri Yönetmeliği kapsamında düzenlenen Bölgesel Düzey 2019 Masabaşı ve Saha Tatbikatının ilk gününde suda arama kurtarma tatbikatı yapıldı.



İzmir Valiliği koordinatörlüğünde İnciraltı Kent Ormanı ve Engelliler Tabiat Parkı'nda düzenlenen suda arama ve kurtarma tatbikatında Manisa, Aydın, Denizli, Uşak, Muğla ve Balıkesir'den gelen arama ve kurtarma ekipleri görev aldı.



Tatbikatla ilgili bilgi veren İzmir İl Afet ve Acil Durum Müdürü Osman Metin Saroğlu, "Öğleden önce merkez binasının bahçesinde hem masabaşı hem saha tatbikatının karada olan kısmını yaptık. Şimdi de suda olan kısmını yapıyoruz. Geçen yıl İzmir için en riskli afet olan depreme yönelik olarak hem gündüz hem gece tatbikatı gerçekleştirmiştik. Bu yıl İzmir'de depremden daha yoğun olarak heyelan, sel, kaya düşmesi yaşadık. Bu yıl da bu afetlerle ilgili tatbikat senaryosu hazırladık" dedi.



Saroğlu, ildeki 26 hizmet grubunun tatbikatın içinde olduğunu belirterek amaçlarının afetlere karşı hem halkı bilinçlendirmek hem de araç gereçlerini deneyerek personellerini geliştirmek ve afet durumunda kurumlar arası koordinasyonu sağlamak olduğunu ifade etti.



Üç gün sürecek Bölgesel Düzey 2019 Masabaşı ve Saha Tatbikatı'nda enkazda, selde ve suda arama kurtarma çalışmaları, güvenlik ve asayişin sağlanması, su patlaması, elektrik, su, doğalgaz kaçağına müdahale, afetzedelerin barınma ihtiyacının giderilmesine yönelik barınma merkezlerinin kurulması ve psikososyal destek verilmesi gibi konular tatbik edilecek.

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