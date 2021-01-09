İzmir'de "arama motoru" üzerinden dolandırıcılık operasyonunda 10 kişi tutuklandı - Son Dakika

İzmir'de bazı firmaları, internet üzerindeki bilgilerinin güncelleneceği bahanesiyle dolandırdıkları belirlenen 15 şüpheliden 10'u tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, avukatlık ve muhasebe büroları başta olmak üzere bazı firmaların, kendilerini tanınmış bir arama motorunun çözüm ortağı olarak tanıtan kişilerce dolandırıldığı ihbarı üzerine çalışma yürüttü.

Şüphelilerin, firmaların internetteki bilgilerini 300 ila 500 lira arası bedelle güncelleyeceklerini, aksi taktirde internetteki bilgilerinin silineceğini iddia ettiklerini belirleyen ekipler, Konak ve Karşıyaka ilçelerinde "çağrı merkezi" adı altında faaliyet gösteren iş yerleriyle farklı adreslere baskın düzenledi.

Operasyonda yakalanan 15 kişiden 5'i ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Adliyeye sevk edilen M.A.B, F.B, K.B, N.Y, O.Y, D.T, A.U, A.H, E.Ç ve A.A, "nitelikli dolandırıcılık" suçlamasıyla çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Öte yandan, iş yerlerindeki aramalarda, 23 dizüstü bilgisayar, soruşturmaya ilişkin konuşma metinleri, sözde sözleşme evrakları ve kargo gönderilerine ait belgeler ele geçirildi.