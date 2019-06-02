İzmir'de aranan 12 kişi yakalandı
1 saat önce
İZMİR'de jandarma tarafından, kent genelinde yapılan denetimlerde farklı suçlardan aranan 12 kişi yakalandı.
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 03:35 Kaynak: DHA
İZMİR'de jandarma tarafından, kent genelinde yapılan denetimlerde farklı suçlardan aranan 12 kişi yakalandı.
İl Jandarma
Komutanlığı ekipleri, kent genelinde huzur ve asayişin sağlanması için denetim yaptı. Denetimlerde 10 bin 620 kişinin kimlik sorgusu yapılırken, farklı suçlardan aranan 12 kişi yakalandı. Ekipler tarafından ayrıca 4 bin 499 araç kontrol edildi ve 29 araç trafikten men edildi. 26 bin 712 TL para cezası uygulandı. Jandarmadan yapılan açıklamada, vatandaşın Ramazan Bayramı
'nı huzurla geçirmesi adına denetimlerin kararlılıkla devam edeceği belirtildi.
- İzmir
İzmir Büyükşehir Belediyesi suya indirim yaptı
İstanbul Havalimanı'nda 10 milyonuncu yolcuya sürpriz karşılama
Sosyal medyada tepki çeken görüntü! Vince bağlı köpeği fark etmemiş
Türkiye şehitlerini uğurladı