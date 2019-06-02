Son Dakika Haberleri: İzmir'de aranan 12 kişi yakalandı
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İzmir'de aranan 12 kişi yakalandı

1 saat önce

İZMİR'de jandarma tarafından, kent genelinde yapılan denetimlerde farklı suçlardan aranan 12 kişi yakalandı.

İzmir'de aranan 12 kişi yakalandı, System.String[]
İZMİR'de jandarma tarafından, kent genelinde yapılan denetimlerde farklı suçlardan aranan 12 kişi yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent genelinde huzur ve asayişin sağlanması için denetim yaptı. Denetimlerde 10 bin 620 kişinin kimlik sorgusu yapılırken, farklı suçlardan aranan 12 kişi yakalandı. Ekipler tarafından ayrıca 4 bin 499 araç kontrol edildi ve 29 araç trafikten men edildi. 26 bin 712 TL para cezası uygulandı. Jandarmadan yapılan açıklamada, vatandaşın Ramazan Bayramı'nı huzurla geçirmesi adına denetimlerin kararlılıkla devam edeceği belirtildi.


- İzmir
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 03:35 Kaynak: DHA
Huzur, Jandarma, İzmir, Güncel
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