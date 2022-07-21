İzmir'de aranan 13 hükümlü yakalandı - Son Dakika
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İzmir'de aranan 13 hükümlü yakalandı

21.07.2022 11:35
İzmir'de aranan 13 hükümlü yakalandı

İzmir'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişilere yönelik jandarmanın düzenlediği operasyonlarda yakalanan 13 hükümlü cezaevine gönderildi.

İzmir'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişilere yönelik jandarmanın düzenlediği operasyonlarda yakalanan 13 hükümlü cezaevine gönderildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 10-19 Temmuz 2022 tarihleri arasında Torbalı, Kınık, Karaburun, Seferihisar, Ödemiş, Beydağ, Kiraz ve Çeşme ilçelerinde belirlenen adreslere baskın düzenledi.

Operasyonlarda, nitelikli cinsel saldırı suçundan 10 yıl 11 ay 12 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.Ç, kasten öldürmeye teşebbüs suçundan 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.Ö. ve 5 ayrı suçtan hakkında 7 yıl 5 ay 14 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.B'nin de aralarında bulunduğu 13 hükümlü yakalandı.

Gözaltına alınan hükümlüler, işlemin ardından cezaevine gönderildi.

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Kaynak: AA

Karaburun, Torbalı, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de aranan 13 hükümlü yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir'de aranan 13 hükümlü yakalandı - Son Dakika
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