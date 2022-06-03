2 yıldan 30 yıla kadar kesinleşmiş hapis cezaları bulunan O.E., A.Y., E.Ç., C.G., Ç.A., N.A., M.Y., V.B., H.D., İ.K., H.S., M.U., E.S. ve K.K. adli işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: ANKA

İzmir İl Jandarma Komutanlığı, Münir Karaloğlu, Jandarma, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İzmir'de Aranan 14 Suçlu Yakalandı - Son Dakika

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