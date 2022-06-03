İzmir'de Aranan 14 Suçlu Yakalandı - Son Dakika
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İzmir'de Aranan 14 Suçlu Yakalandı

03.06.2022 11:03
İzmir'de Aranan 14 Suçlu Yakalandı

İzmir'in 8 ilçesinde düzenlenen operasyonlarda haklarında 2 yıldan 30 yıla kadar kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 14 kişi, yakalanarak cezaevine gönderildi.

İzmir'in 8 ilçesinde düzenlenen operasyonlarda haklarında 2 yıldan 30 yıla kadar kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 14 kişi, yakalanarak cezaevine gönderildi.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ve jandarma dedektifleri (JASAT), 26 Mayıs-2 Haziran arasında İzmir'in 8 ilçesinde suçluların yakalanması için çalışma başlattı.

Bayındır, Bergama, Torbalı, Tire, Güzelbahçe, Beydağ, Dikili ve Kınık ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "hırsızlık", "dolandırıcılık", "uyuşturucu madde ticareti", "yakın akrabasını öldürme" ve "yaralama" suçlarından aranan 14 kişi yakalandı.

2 yıldan 30 yıla kadar kesinleşmiş hapis cezaları bulunan O.E., A.Y., E.Ç., C.G., Ç.A., N.A., M.Y., V.B., H.D., İ.K., H.S., M.U., E.S. ve K.K. adli işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Kaynak: ANKA

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