İzmir'de aranan 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa İzmir'de aranan 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika

İzmir'de aranan 2 şüpheli yakalandı

6 saat önce

İzmir'in Çeşme ilçesinde polis ekiplerince çeşitli suçlardan aranan 2 şüpheli yakalandı.

İzmir'de aranan 2 şüpheli yakalandı, System.String[]

İzmir'in Çeşme ilçesinde polis ekiplerince çeşitli suçlardan aranan 2 şüpheli yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince, bugün gerçekleştirilen aranan şahıslara yönelik çalışmalarda 'taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan aranması bulunan İclal G. ile 'hırsızlık ve tutuklu ve hükümlünün kaçması' suçundan aranması bulunan Orhan T. yakalanarak gözaltına alındı.


Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. - İZMİR

Emniyet Müdürlüğü, Polis, Çeşme, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 08:24 Kaynak: İHA
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