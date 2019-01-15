Son Dakika Haberleri: İzmir'de Aranan 228 Kişi Yakalandı

İzmir'de Aranan 228 Kişi Yakalandı

20 dakika önce

İzmir'de çeşitli suçlardan aranan 228 kişi yakalandı.

İzmir'de Aranan 228 Kişi Yakalandı, System.String[]
İzmir'de çeşitli suçlardan aranan 228 kişi yakalandı.


İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, son bir hafta içesindeki asayiş uygulamalarında 11 bin 947 kişinin GBT sorgusunu yapıldı.

Söz konusu denetimlerde 228 kişinin çeşitli suçlardan arandığı tespit edildi. Yakalanan bu şahıslar, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Yakalananlar arasında Fethullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olma suçundan 14 ve terör örgütü PKK/KCK'ya üye olmak suçundan aranan 1 şahıs da bulunuyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 01:00 Kaynak: AA

İzmir, Güncel
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