Son Dakika Haberleri: İzmir'de Aranan 23 Kişi Yakalandı

İzmir'de Aranan 23 Kişi Yakalandı

44 dakika önce

İZMİR genelinde jandarma ekiplerince yapılan denetimde, çeşitli suçlardan aranan 23 kişi yakalandı.

İzmir'de Aranan 23 Kişi Yakalandı, System.String[]
İZMİR genelinde jandarma ekiplerince yapılan denetimde, çeşitli suçlardan aranan 23 kişi yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri dün İzmir genelinde huzur denetimi yaptı. Denetimle, kamu düzeninin sağlanması, güven ve huzur ortamının devamlılığı için başta asayiş, terör, narkotik, hırsızlık, dolandırıcılık suçlarının önlenmesi amaçlandı. Aranan şüpheli ile kayıpların bulunması için çalışma yapıldı. İl genelindeki 5 bin 658 kişinin kimlik sorgulaması yapıldı. Çeşitli suçlardan aranan 23 kişi yakalandı. Ayrıca kayıp başvurusuyla aranan 1 kişinin bulunduğu belirtildi.

Denetimlerin süreceği bildirildi.

- İzmir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 02:07 Kaynak: DHA

Huzur, Jandarma, İzmir, Güncel
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