İzmir'de Aranan 265 Kişi Yakalandı

İzmir'de çeşitli suçlardan aranan 265 kişi yakalandı.

İzmir'de çeşitli suçlardan aranan 265 kişi yakalandı.





İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, son bir hafta içesindeki asayiş uygulamalarında 14 bin 621 kişinin GBT sorgusunu yapıldı.





Söz konusu denetimlerde 265 kişinin çeşitli suçlardan arandığı tespit edildi. Yakalanan bu şahıslar, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



Açıklamada, yakalananlar arasında Fetullahçı Terör Örgütü üyesi 46 şüphelinin de bulunduğu belirtildi.

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