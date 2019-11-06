İzmir'de, aranan 281 kişi yakalandı

İZMİR'de, polisin huzur ve güvenliğin sağlanması amacıyla yaptığı denetimlerde, çeşitli suçlardan aranan 281 kişi yakalandı. Şüphelilerden 3'ünün, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında arandığı belirlendi.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, son 1 haftada kent genelinde, huzur ve güvenliğin sağlanması amacıyla denetimler gerçekleştirdi. 16 bin 398 kişinin kimlik kontrolünün yapıldığı denetimlerde, çeşitli suçlardan aranan 281 kişi yakalandı. Şüphelilerden 3'ünün, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında arandığı belirlendi. 424 araç ile 205 motosikletin de kontrol edildiği denetimlerde 5 ruhsatsız tabanca, 31 mermi, 2 kurusıkı ile 861 gram esrar, 361 gram kokain ve bin 85 uyuşturucu hap ele geçirildi. Kumar oynatılan 47 iş yeri ve kumar oynayan bin 223 şüpheli hakkında da idari işlem yapıldı.