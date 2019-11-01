Son Dakika Haberleri: İzmir'de, aranan 316 kişi yakalandı
Son Dakika Güncel İzmir'de, aranan 316 kişi yakalandı

İzmir'de, aranan 316 kişi yakalandı

7 saat önce

İZMİR'de, polis ekiplerince huzur ve güvenliğin sağlanması amacıyla gerçekleştirilen denetimlerde, çeşitli suçlardan aranan 316 kişi yakalandı.

İzmir'de, aranan 316 kişi yakalandı, System.String[]

İZMİR'de, polis ekiplerince huzur ve güvenliğin sağlanması amacıyla gerçekleştirilen denetimlerde, çeşitli suçlardan aranan 316 kişi yakalandı. Şüphelilerden 2'sinin, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında arandığı belirlendi.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, son 1 haftada kent genelinde, huzur ve güvenliğin sağlanması amacıyla denetimler gerçekleştirildi. 16 bin 914 kişinin kimlik kontrolünün yapıldığı denetimlerde, çeşitli suçlardan aranan 316 kişi yakalandı. Şüphelilerden 2'sinin, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında arandığı öğrenildi. 491 araç ile 190 motosikletin de incelendiği denetimlerde; 3 ruhsatsız tabanca, 42 mermi, 2 kurusıkı, 4 pompalı tüfek, 42 fişek ile 1001 gram esrar, 8 gram kokain ve 94 uyuşturucu hap ele geçirildi. Kumar oynatılan 42 iş yeri ve 1078 şüpheli ile ilgili de idari işlem yapıldı.


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Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 01:24 Kaynak: DHA
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