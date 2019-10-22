Son Dakika Haberleri: İzmir'de aranan 328 kişi yakalandı
Son Dakika Güncel İzmir'de aranan 328 kişi yakalandı

İzmir'de aranan 328 kişi yakalandı

8 dakika önce

İZMİR'de, polis ekiplerince huzur ve güvenliğin sağlanması amacıyla gerçekleştirilen denetimlerde, çeşitli suçlardan aranan 328 kişi yakalandı.

İzmir'de aranan 328 kişi yakalandı, System.String[]

İZMİR'de, polis ekiplerince huzur ve güvenliğin sağlanması amacıyla gerçekleştirilen denetimlerde, çeşitli suçlardan aranan 328 kişi yakalandı. Şüphelilerden 4'ünün, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında arandığı belirlendi.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, son 1 haftada kent genelinde, huzur ve güvenliğin sağlanması amacıyla denetimler yaptı. 17 bin 469 kişinin kimlik sorgusunun yapıldığı denetimlerde, çeşitli suçlardan aranan 328 kişi yakalandı. Şüphelilerden 4'ünün, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında arandığı öğrenildi. 461 araç ile 218 motosikletin de incelendiği denetimlerde; 5 ruhsatsız tabanca, 28 mermi, 6 kurusıkı, 6 pompalı tüfek, 71 fişek ile 6 bin 856 gram esrar, 18 gram kokain, 14 gram eroin ve 297 uyuşturucu hap ele geçirildi. Kumar oynatılan 43 iş yeri ve 1108 şüpheli ile ilgili de idari işlem yapıldı.


Polis, Huzur, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 01:20 Kaynak: DHA
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