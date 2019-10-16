Son Dakika Haberleri: İzmir'de aranan 334 kişi yakalandı
Son Dakika Güncel İzmir'de aranan 334 kişi yakalandı

İzmir'de aranan 334 kişi yakalandı

12 dakika önce

İZMİR'de, polis ekiplerince 'huzur ve güvenliğin sağlanması' amacıyla gerçekleştirilen denetimlerde, çeşitli suçlardan aranan 334 kişi yakalandı.

İzmir'de aranan 334 kişi yakalandı, System.String[]

İZMİR'de, polis ekiplerince 'huzur ve güvenliğin sağlanması' amacıyla gerçekleştirilen denetimlerde, çeşitli suçlardan aranan 334 kişi yakalandı. Şüphelilerden 4'ünün FETÖ/PDY soruşturması kapsamında arandığı ortaya çıktı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, son bir haftada kent genelinde, huzur ve güvenliğin sağlanması amacıyla denetim yaptı. 17 bin 768 kişinin kimlik sorgusu yapılan denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 334 kişi yakalandı. Yakalananlardan 4'ünün FETÖ/PDY soruşturması kapsamında arandığı öğrenildi. 458 araç ile 247 motosikletin de  incelendiği denetimlerde 11 ruhsatsız tabanca, 164 mermi, 10 pompalı tüfek, 110 fişek ile 128 gram esrar, 8 gram kokain ve 814 uyuşturucu hap ele geçirildi.Kumar oynatılan 56 iş yeri ile bin 492 şüpheli hakkında ise idari işlem yapıldı.


Polis, Huzur, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 03:25 Kaynak: DHA
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