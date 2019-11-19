İzmir'de aranan 4 FETÖ şüphelisi Eskişehir'de yakalandı

Alınan bilgilere göre; Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi (TEM) ekipleri, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ soruşturması kapsamında, haklarında 'Silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan gözaltı kararı verilen muvazzaf astsubaylar F.Ö., H.G., M.E.A. ile S.Ş.'yi bulundukları adresleri tespit ederek yakaladı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

PKK yandaşlarına "Ne mutlu Türküm" diye haykıran Fransız kadından mesaj var: Beni arıyorlar