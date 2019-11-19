Son Dakika Haberleri: İzmir'de aranan 4 FETÖ şüphelisi Eskişehir'de yakalandı
Son Dakika 3. Sayfa İzmir'de aranan 4 FETÖ şüphelisi Eskişehir'de yakalandı - Son Dakika

İzmir'de aranan 4 FETÖ şüphelisi Eskişehir'de yakalandı

7 saat önce

Eskişehir'de, FETÖ soruşturması çerçevesinde İzmir'de aranan 4 şüpheli yakalandı.

İzmir'de aranan 4 FETÖ şüphelisi Eskişehir'de yakalandı, System.String[]

Eskişehir'de, FETÖ soruşturması çerçevesinde İzmir'de aranan 4 şüpheli yakalandı.


Alınan bilgilere göre; Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi (TEM) ekipleri, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ soruşturması kapsamında, haklarında 'Silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan gözaltı kararı verilen muvazzaf astsubaylar F.Ö., H.G., M.E.A. ile S.Ş.'yi bulundukları adresleri tespit ederek yakaladı.


Gözaltına 4 şüphelinin, emniyetteki işlemleri akabinde soruşturmanın devam ettiği İzmir'e gönderileceği öğrenildi. - ESKİŞEHİR

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 03:41 Kaynak: İHA
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