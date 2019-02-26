Son Dakika Haberleri: İzmir'de Aranan 489 Kişi Yakalandı

İzmir'de Aranan 489 Kişi Yakalandı

31 dakika önce

İzmir'de son bir haftadaki asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 489 kişi yakalandı.

İzmir'de Aranan 489 Kişi Yakalandı, System.String[]
İzmir'de son bir haftadaki asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 489 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, polis ekipleri, il genelinde suç ve suçlularla mücadele kapsamında 18-24 Şubat'ta uygulamalar yaptı.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince 500 araç ve 217 motosiklet kontrol edildi, 17 bin 205 kişinin de Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldı.

Kontrollerde, çeşitli suçlardan aranan 489 kişi adli makamlara teslim edildi.

Uygulamalarda ayrıca 10 ruhsatsız tabanca, 44 mermi, 9 kuru sıkı tabanca, 3 ruhsatsız av tüfeği, 29 fişek, 436 gram bonzai, 1 gram eroin, 44 uyuşturucu hap ele geçirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 12:56 Kaynak: AA

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