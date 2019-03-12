İzmir'de Aranan 537 Kişi Yakalandı

İZMİR'de huzur ve güvenliğin sağlanması amacıyla kent genelinde yapılan bir haftalık denetimlerde, farklı suçlardan aranan 537 kişi yakalandı.

İZMİR'de huzur ve güvenliğin sağlanması amacıyla kent genelinde yapılan bir haftalık denetimlerde, farklı suçlardan aranan 537 kişi yakalandı.



İzmir Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 4-10 Mart tarihleri arasında kent genelinde denetim yaptı. Denetimlerde 19 bin 376 kişinin kimlik bilgileri sorgulandı, farklı suçlardan aranan 537 kişi yakalandı. Yakalananlar arasındaki 8 şüphelinin, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na yönelik soruşturmalar kapsamında arandığı ortaya çıktı. Ekipler 517 araç ile 220 motosikleti inceledi. Denetimlerde yapılan aramalarda ise ruhsatsız 6 tabanca, 7 pompalı tüfek, 2 kurusıkı tabanca, 41 mermi, 15 fişek, 115 gram esrar, 6 gram kokain ve 5 uyuşturucu hap ele geçirildi. Kumar oynatılan 12 iş yeri ile 529 şüpheli hakkında da adli ve idari işlem yapıldı. - İzmir

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