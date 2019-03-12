Son Dakika Haberleri: İzmir'de Aranan 537 Kişi Yakalandı

İzmir'de Aranan 537 Kişi Yakalandı

2 saat önce

İZMİR'de huzur ve güvenliğin sağlanması amacıyla kent genelinde yapılan bir haftalık denetimlerde, farklı suçlardan aranan 537 kişi yakalandı.

İzmir'de Aranan 537 Kişi Yakalandı, System.String[]
İZMİR'de huzur ve güvenliğin sağlanması amacıyla kent genelinde yapılan bir haftalık denetimlerde, farklı suçlardan aranan 537 kişi yakalandı.

İzmir Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 4-10 Mart tarihleri arasında kent genelinde denetim yaptı. Denetimlerde 19 bin 376 kişinin kimlik bilgileri sorgulandı, farklı suçlardan aranan 537 kişi yakalandı. Yakalananlar arasındaki 8 şüphelinin, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na yönelik soruşturmalar kapsamında arandığı ortaya çıktı. Ekipler 517 araç ile 220 motosikleti inceledi. Denetimlerde yapılan aramalarda ise ruhsatsız 6 tabanca, 7 pompalı tüfek, 2 kurusıkı tabanca, 41 mermi, 15 fişek, 115 gram esrar, 6 gram kokain ve 5 uyuşturucu hap ele geçirildi. Kumar oynatılan 12 iş yeri ile 529 şüpheli hakkında da adli ve idari işlem yapıldı. - İzmir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 12:08 Kaynak: DHA

İzmir Emniyeti, Huzur, İzmir, Güncel
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