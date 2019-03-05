İzmir'de Aranan 544 Kişi Yakalandı

İzmir'de son bir haftadaki asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 544 kişi yakalandı.

İzmir'de son bir haftadaki asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 544 kişi yakalandı.



İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, polis ekipleri, il genelinde suç ve suçlularla mücadele kapsamında 25 Şubat - 03 Mart arasında uygulamalar yaptı.



Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince 555 adet araç ile 197 adet motosiklet kontrol edildi, 18 bin 956 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldı.



Kontrollerde, çeşitli suçlardan arandığı tespit edilen 544 kişi yakalanarak adli makamlara sevk edildi.



Uygulamalarda ayrıca 11 ruhsatsız tabanca, 110 mermi, 6 ruhsatsız av tüfeği, 12 fişek, 4 kurusıkı tabanca, 169 gram bonzai, 10 uyuşturucu hap ve 2 gram kokain ele geçirildi.

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