İzmir'de aranan 55 kişi yakalandı - Son Dakika
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İzmir'de aranan 55 kişi yakalandı

6 saat önce

İZMİR'de, jandarma ekipleri tarafından düzenlenen huzur ve güven uygulamasında, aranan 55 kişi, 50 göçmen ve 1 organizatör yakalanırken, trafik denetlemelerinde ise toplam 84 bin 439 lira trafik cezası kesildi.

İzmir'de aranan 55 kişi yakalandı, System.String[]

İZMİR'de, jandarma ekipleri tarafından düzenlenen huzur ve güven uygulamasında, aranan 55 kişi, 50 göçmen ve 1 organizatör yakalanırken, trafik denetlemelerinde ise toplam 84 bin 439 lira trafik cezası kesildi.

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, geçen Perşembe günü günübirlik kiralanan evler ve kiralık araç firmalarının denetlenmesi amacıyla huzur ve güven operasyonu düzenledi. 245 tim ve 925 personel ile yapılan operasyonda, 8 bin 889 kişinin kimlik sorgusu yapılırken, aranan 55 kişi gözaltına alındı. 5 bin 639 araç sorgulamasında 48 araç trafikten men edilirken, 84 bin 439 lira  ceza kesildi. 38 günübirlik ev ve 15 kiralık araç firmasını kontrol eden ekipler, yasa dışı yollarla yurtdışına kaçmaya hazırlanan 50 göçmen ve 1 organizatörü de yakaladı. Yakalanan göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi'ne gönderildi.


Jandarma, Huzur, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 10:37 Kaynak: DHA
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