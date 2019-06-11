İzmir'de aranan 690 kişi yakalandı
7 saat önce
İZMİR'de, huzur ve güvenliğin sağlanması amacıyla kent genelinde yapılan denetimlerde, farklı suçlardan aranan 690 kişi yakalandı.
Haber Yayın Tarihi : 11.06.2019 05:59 Kaynak: DHA
İZMİR'de, huzur ve güvenliğin sağlanması amacıyla kent genelinde yapılan denetimlerde, farklı suçlardan aranan 690 kişi yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü
Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 27 Mayıs- 9 Haziran'da kent genelinde denetim yaptı. Uygulamada 36 bin 154 kişinin kimlik sorgusu yapılırken, farklı suçlardan aranan 690 kişi yakalandı. Şüpheliler arasında 'FETÖ/PDY üyesi olmak' suçundan aranan 4 kişinin de bulunduğu belirtildi. Ekipler 949 araç ile 483 motosikleti inceledi. Yapılan aramalarda ise 10 ruhsatsız tabanca, 169 mermi, 8 kurusıkı, 2 av tüfeği, 161 gram esrar, 45 gram kokain, 151 uyuşturucu hap ve 80 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Ekipler, kumar oynatılan 33 iş yeri ile kumar oynadıkları belirlenen 829 şüpheli hakkında da işlem yaptı.
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