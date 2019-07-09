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İzmir'de aranan cinayet zanlısı yakalandı

1 saat önce

İzmir'in Bayraklı ilçesinde silahlı saldırı sonucu bir kişinin ölümüne sebep olduğu iddiasıyla aranan şüpheli, polisin operasyonuyla yakalandı.

İzmir'de aranan cinayet zanlısı yakalandı, System.String[]
Bayraklı, İzmir, Güncel
İzmir'in Bayraklı ilçesinde silahlı saldırı sonucu bir kişinin ölümüne sebep olduğu iddiasıyla aranan şüpheli, polisin operasyonuyla yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 8 Haziran'da Yamanlar Mahallesi Barış Caddesi'nde silahla vurulan Deniz Özdemir'in (41) katil zanlısı olarak aranan G.Y'nin saklandığı yeri tespit etti.
Şüpheli, düzenlenen operasyonla olayda kullandığı değerlendirilen tabancayla yakalandı.

Cinayet Büro Amirliğine götürülen zanlı, ifadesinde tartıştıklarını Özdemir'in kendisine çok küfür ettiğini sinirlerine hakim olamadığını ve Özdemir'i vurup kaçtığını söylediği öğrenildi.
Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 05:09 Kaynak: AA
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