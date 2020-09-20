Son dakika haberi: İzmir'de aranan dolandırıcılık şüphelisi yakalandı - Son Dakika

İzmir'de aranan dolandırıcılık şüphelisi yakalandı
İZMİR - İzmir'in Aliağa ilçesinde 17 farklı dolandırıcılık olayından aranan şüpheli jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
Aliağa İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bahçedere Mahallesinde şüphe üzerine B.A.'yı durdurdu. Yapılan sorgulamada B.A.'nın "Banka ve kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle nitelikli dolandırıcılık" suçundan 17 farklı dosyada aramasının bulunduğu tespit edildi.
Gözaltına alınan şüphelinin işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi: 20.09.2020 12:27 - Kaynak: İHA
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