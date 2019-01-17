İzmir'de Aranan Fetö Şüphelisi Eskişehir'de Yakalandı
1 saat önce
Eskişehir'de, FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.
Eskişehir
'de, FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı
tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde, geçici olarak görevden uzaklaştırılan astsubay A.B. hakkında 'Terör örgütüne üye olmak' suçundan gözaltı kararı verildi. Şüpheli, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi
(TEM) ekiplerince tespit edilen adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalandı.
Öte yandan gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri akabinde soruşturmanın devam ettiği İzmir'e gönderileceği öğrenildi. - ESKİŞEHİR
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Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 03:30 Kaynak: İHA
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