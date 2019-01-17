Son Dakika Haberleri: İzmir'de Aranan Fetö Şüphelisi Eskişehir'de Yakalandı

İzmir'de Aranan Fetö Şüphelisi Eskişehir'de Yakalandı

1 saat önce

Eskişehir'de, FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir'de Aranan Fetö Şüphelisi Eskişehir'de Yakalandı, System.String[]
Eskişehir'de, FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde, geçici olarak görevden uzaklaştırılan astsubay A.B. hakkında 'Terör örgütüne üye olmak' suçundan gözaltı kararı verildi. Şüpheli, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi (TEM) ekiplerince tespit edilen adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalandı.

Öte yandan gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri akabinde soruşturmanın devam ettiği İzmir'e gönderileceği öğrenildi. - ESKİŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 03:30 Kaynak: İHA

Cumhuriyet Başsavcılığı, İzmir, Eskişehir, 3. Sayfa
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