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İzmir'de aranan firari çift operasyonla yakalandı

1 saat önce

İzmir'in Beydağı ilçesinde yakalanan ve uyuşturucu ticareti yapma suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan karı-koca tutuklandı.

İzmir'de aranan firari çift operasyonla yakalandı, System.String[]
İzmir'in Beydağı ilçesinde yakalanan ve uyuşturucu ticareti yapma suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan karı-koca tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Yeşiltepe Mahallesi'nde, haklarında "uyuşturucu ticareti yapma ve sağlama suçundan" 5 yıl kesinleşmiş cezası bulunan Yüksel K. (48) ve eşi Nurten K. (43) ilçe jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevkedilen çift, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 06:18 Kaynak: AA
Beydağı, Uyuşturucu Ticareti, İzmir, Güncel
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