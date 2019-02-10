Son Dakika Haberleri: İzmir'de Aranan Hırsızlık Şüphelisi Kadın Kuşadası'ndaki Son İşinin Ardından Yakalandı

İzmir'de Aranan Hırsızlık Şüphelisi Kadın Kuşadası'ndaki Son İşinin Ardından Yakalandı

21 dakika önce

AYDIN (İHA) – İzmir'de karıştığı hırsızlık suçu nedeniyle aranan ve Kuşadası'nda da bir hırsızlık olayına karıştığı tespit edilen kadın şüpheli, polisin takibi sonucu yakalanarak cezaevine gönderildi.

İzmir'de Aranan Hırsızlık Şüphelisi Kadın Kuşadası'ndaki Son İşinin Ardından Yakalandı, System.String[]
AYDIN (İHA) – İzmir'de karıştığı hırsızlık suçu nedeniyle aranan ve Kuşadası'nda da bir hırsızlık olayına karıştığı tespit edilen kadın şüpheli, polisin takibi sonucu yakalanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre; Kuşadası Camikebir Mahallesi İnönü Bulvarı üzerinde bulunan bir iş yerinde meydana gelen iş yerinden hırsızlık olayı sonrası Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yapılan güvenlik kamera görüntüleri ile teknik incelemeler sonucunda hırsızlık olayının şüphelisi K. T. isimli kadın şüpheli, Alacamescit Mahallesi Zafer Sokak üzerinde yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelinin yapılan GBT sorgulamasında İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 7. Ceza Dairesi tarafından "Bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık" ile Kuşadası İlamat ve İnfaz Bürosunca "Basit Yaralama" suçundan arandığı tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen K.T., sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 03:10 Kaynak: İHA

İzmir, Kuşadası, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Yeni Yıl Kutlamalarına Katılmak İstemeyen Müslümanlara Zorla Domuz Eti Yedirildi Kartal'da Çöken Binadan Yaralı Olarak Kurtulan Kadın, Yaşadıklarını Anlattı: Eşim Yanımda Can Verdi

Seyyar Satıcı Kadın, Kendisini Taciz Ettiğini İddia Ettiği Minibüs Şoföründen Özür Diledi Okulda Merdiven Boşluğuna Düşen Yemek Şirketi Çalışanı Kadın Öldü
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.2.2019 15:31:41. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İzmir'de Aranan Hırsızlık Şüphelisi Kadın Kuşadası'ndaki Son İşinin Ardından Yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]