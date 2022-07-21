İzmir İl Jandarma Komutanlığına bağlı, jandarma dedektifleri olarak da bilinen Jandarma Suç Araştırma Timi ( JASAT ) ekipleri, suç ve suçlularla mücadele çerçevesinde çalışmalar yürüttü. 10-19 Temmuz tarihleri arasında çalışmalar dahilinde Torbalı , Kınık, Karaburun , Seferihisar , Ödemiş , Beydağ , Kiraz ve Çeşme ilçelerinde belirlenen adreslere baskın düzenlendi. Operasyonlarda çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan toplam 13 hükümlü yakalandı.

İzmir 'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası olan 13 hükümlü, jandarma dedektifleri tarafından yakalanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

Jandarma, JASAT, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › İzmir'de aranan hükümlüler JASAT'tan kaçamadı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.