Aranan kişilere yönelik helikopter destekli operasyonda 26 gözaltı - Son Dakika
Üye Girişi

Aranan kişilere yönelik helikopter destekli operasyonda 26 gözaltı

26.05.2022 10:33

İzmir'de, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve çeşitli suçlardan arananlara yönelik helikopter destekli operasyonda 26 kişi yakalandı.

İzmir'de, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve çeşitli suçlardan arananlara yönelik helikopter destekli operasyonda 26 kişi yakalandı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi koordinesinde, mahkeme kararlarının infaz edilebilmesi amacıyla haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve çeşitli suçlardan aranan 60 kişinin yakalanmasına yönelik çeşitli adreslere eş zamanlı baskın düzenlendi.

Helikopter ve Özel Harekat ekiplerinin yanı sıra 58 ekipten oluşan 144 polisin katıldığı baskınlarda 26 kişi yakalandı.

Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Aranan kişilere yönelik helikopter destekli operasyonda 26 gözaltı
Aranan kişilere yönelik helikopter destekli operasyonda 26 gözaltı
Aranan kişilere yönelik helikopter destekli operasyonda 26 gözaltı
Aranan kişilere yönelik helikopter destekli operasyonda 26 gözaltı

YORUMLAR
500
İzmir'de helikopter destekli operasyon; firari 26 kişi yakalandı İzmir'de helikopter destekli operasyon; firari 26 kişi yakalandı İzmir'de helikopter ve özel harekat destekli operasyonda 26 şüpheli yakalandı İzmir'de helikopter ve özel harekat destekli operasyonda 26 şüpheli yakalandı
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aranan kişilere yönelik helikopter destekli operasyonda 26 gözaltı - Son Dakika


Son Dakika
14:07 Merkez Bankası'nın faiz kararı 14'te sabit kaldı
13:56 Mahkeme "Man Adası" davasında karara vardı: Kılıçdaroğlu, Erdoğan ve ailesine 100 bin TL tazminat ödeyecek
13:51 Simitin 4 lira olduğunu duyunca kendinden geçti! Fırın sahibini yumruklarla darp etti
13:30 Avrupa şampiyonu Anadolu Efes, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ziyaret etti: 2 metre 22 santimlik Pleiss'i gören Erdoğan şaşkınlığını gizleyemedi
13:28 Mevlüt Çavuşoğlu terör saldırılarına dikkat çekti: Tehdit artıyor ve gereğini yapmamız lazım
13:01 Konseri iptal edilen Melek Mosso konu ile ilgili açıklama yaptı: Ahlakımı sorgulamak birkaç kendini bilmeze kalmadı
12:54 14 yaşındaki kız öğrencisine cinsel istismardan yargılanan öğretmenin akıl almaz sözlerine hakim sert tepki gösterdi
12:21 Kansere yakalanan Billur Kalkavan, takipçilerine seslendi: Sizden rica ediyorum ilaç, bitki, doktor önermeyin
12:05 ABD'de 19'u çocuk 21 kişinin katledildiği terör saldırısında kan donduran iddia! "40 polis saldırı bitene kadar hiçbir şey yapmadı"
11:54 Kaçan balık büyük oldu! Fenerbahçe'nin Kerem'i Galatasaray'a kaptırdığı ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.05.2022 14:21:52. #1.13#
SON DAKİKA: Aranan kişilere yönelik helikopter destekli operasyonda 26 gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement