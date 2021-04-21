İzmir'de aranan PKK/YPG'li yakalandı

İZMİR'in Menderes ilçesinde PKK/KCK/YPG silahlı terör örgütüne üye olma suçundan hakkında yakalama kararı bulunan yabancı uyruklu 1 şüpheli, saklandığı evde jandarmanın düzenlediği operasyonla gözaltına alındı.

İZMİR'in Menderes ilçesinde PKK/KCK/ YPG silahlı terör örgütüne üye olma suçundan hakkında yakalama kararı bulunan yabancı uyruklu 1 şüpheli, saklandığı evde jandarmanın düzenlediği operasyonla gözaltına alındı. İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, PKK/KCK/YPG silahlı terör örgütüne üye olma suçundan hakkında yakalama kararı bulunan yabancı uyruklu H.M.'nin, Menderes ilçesindeki bir evde olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından söz konusu adrese operasyonda düzenlendi. Şüpheli H.M., gözaltına alındı. H.M.'nin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.



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