Üye Girişi
İzmir'de aranan suçlulara yönelik operasyon: 21 kişi tek tek yakalandı - Son Dakika

İzmir'de aranan suçlulara yönelik operasyon: 21 kişi tek tek yakalandı

22.01.2022 11:31
İzmir'de aranan suçlulara yönelik operasyon: 21 kişi tek tek yakalandı

İzmir'de çeşitli suçlardan aranan 21 zanlı, polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen hava destekli operasyonla tek tek yakalandı.

İzmir'de çeşitli suçlardan aranan 21 zanlı, polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen hava destekli operasyonla tek tek yakalandı. Haklarında hapis cezası bulunan zanlılar, adliyeye sevk edildi.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde, haklarında yakalama emri bulunan zanlılara yönelik hava destekli eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyona, Özel Harekat polisleri de destek verdi. Polis ekiplerince düzenlenen operasyonda hırsızlık, yaralama, cinsel saldırı, yağma, kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak, Vergi Usul Kanunu'na muhalefet, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, iftira, resmi belgede sahtecilik, ateşli silahlar ve bıçaklar kanununa muhalefet ve marka hakkına tecavüz suçlarından haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan ve aranan toplam 21 zanlı yakalandı.

Haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - İZMİR

İzmir'de aranan suçlulara yönelik operasyon: 21 kişi tek tek yakalandı
İzmir'de aranan suçlulara yönelik operasyon: 21 kişi tek tek yakalandı
İzmir'de aranan suçlulara yönelik operasyon: 21 kişi tek tek yakalandı
İzmir'de aranan suçlulara yönelik operasyon: 21 kişi tek tek yakalandı
İzmir'de aranan suçlulara yönelik operasyon: 21 kişi tek tek yakalandı

YORUMLAR
500

Asayiş Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Polis, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İzmir'de aranan suçlulara yönelik operasyon: 21 kişi tek tek yakalandı - Son Dakika


Bu eriğin kilosu 500 lira! Soğuklar gelince sobayla korumaktan başka çareleri kalmadı Bu eriğin kilosu 500 lira! Soğuklar gelince sobayla korumaktan başka çareleri kalmadı         
12:36
Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'dan esprili kar paylaşımı: Geldi, hatta geçiyor Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'dan esprili kar paylaşımı: Geldi, hatta geçiyor         
11:56
Hande Sarıoğlu'ndan "Göğüslerinin bakımını nasıl yapıyorsun?" sorusuna "18 bin TL'ye yaptırdım, elletmiyorum" diye yanıt verdi Hande Sarıoğlu'ndan "Göğüslerinin bakımını nasıl yapıyorsun?" sorusuna "18 bin TL'ye yaptırdım, elletmiyorum" diye yanıt verdi         
10:53
Bu hafta piyasada neler oldu?Borsa ve döviz yatırımcısına kaybettirdi, altın kazandırdı Bu hafta piyasada neler oldu?Borsa ve döviz yatırımcısına kaybettirdi, altın kazandırdı         
09:47
O Ses Türkiye'nin şampiyonu kim oldu? İşte kazanan jüri ve yarışmacı O Ses Türkiye'nin şampiyonu kim oldu? İşte kazanan jüri ve yarışmacı         
08:03
Son Dakika: Hemşire Ömür Erez'i öldüren Rahmi Uygun tutuklandı Son Dakika: Hemşire Ömür Erez'i öldüren Rahmi Uygun tutuklandı         
19:11
Fuhuş yaptırılan masaj salonunda gizli kamerayı, ampule saklamışlar Fuhuş yaptırılan masaj salonunda gizli kamerayı, ampule saklamışlar         
18:06
Böyle rezillik görülmedi! Çocuklarını zorla araçtan indirip erkek arkadaşıyla birlikte oldu Böyle rezillik görülmedi! Çocuklarını zorla araçtan indirip erkek arkadaşıyla birlikte oldu         
16:48
Son Dakika! Hastanelerdeki doluluk oranı Erdoğan'a soruldu: Anlatıldığı gibi bir durum yok Son Dakika! Hastanelerdeki doluluk oranı Erdoğan'a soruldu: Anlatıldığı gibi bir durum yok         
15:56
Kızını boğdu, başında dua etti sonra defalarca mezarına gitti Kızını boğdu, başında dua etti sonra defalarca mezarına gitti         
15:38
Galatasaray-Trabzonspor maçını yönetecek isim taraftarları öfkelendirdi! Galatasaray-Trabzonspor maçını yönetecek isim taraftarları öfkelendirdi!         
15:19
Ömür hemşirenin öldürülmeden hemen önceki paylaşım ortaya çıktı: İnsan beklentisi kadar mutludur Ömür hemşirenin öldürülmeden hemen önceki paylaşım ortaya çıktı: İnsan beklentisi kadar mutludur         
14:38
Destici "Kuzu kestiriyorum" sözlerinin arkasında: Gay'lerle yılbaşı kutlayanlar beni eleştiremez! Destici "Kuzu kestiriyorum" sözlerinin arkasında: Gay'lerle yılbaşı kutlayanlar beni eleştiremez!         
14:31
Enflasyon hesaplamasında yeni dönem başlıyor! Artık ürünlerin internet fiyatları da dahil edilecek Enflasyon hesaplamasında yeni dönem başlıyor! Artık ürünlerin internet fiyatları da dahil edilecek         
14:28
Edirne'de başlayan kar, İstanbul'un kapısına dayandı Edirne'de başlayan kar, İstanbul'un kapısına dayandı         
14:27
Fenerbahçe'de Sivas maçı öncesi deprem! Koronavirüs yakalarından düşmüyor Fenerbahçe'de Sivas maçı öncesi deprem! Koronavirüs yakalarından düşmüyor         
14:13
Trans birey olduğunu açıklayan oyuncu Ahmet Melih Yılmaz'ın ödül törenindeki sözleri tekrar gündem oldu Trans birey olduğunu açıklayan oyuncu Ahmet Melih Yılmaz'ın ödül törenindeki sözleri tekrar gündem oldu         
14:11

Son Dakika Haberleri
12:37 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sezen Aksu yorumuna Müjde Ar'dan tepki: Hepimizin vicdanını kanattı
12:35 Kadın ondan kaçıyordu! Gözü dönmüş adam, taksiden indirdiği kadını yerlerde sürükledi
12:34 Sedef Kabaş'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ettiği programda CHP'li Özkoç'un yüz ifadesi dikkat çekti!
12:29 Ozan Çolakoğlu, eşi Gülşen'e destek verdi: Dekoltenin mercii mi var, eşime saygı duyuyorum
12:11 Manken Gizem Akbaş'ı gece kulübünde darp etmişti! Eski sevgilinin mazereti: Alkollüydüm, hatırlamıyorum
12:10 Kar yağışlı hayatımız biraz daha sürecek! Bu kez Karadeniz üzerinden geliyor! Pazartesiden itibaren daha soğuk ve yağışlı hava dalgası etkili olacak
11:59 FETÖ'den gözaltına alınmıştı! DEVA Partisi Kastamonu İl Başkanı tutuklandı
11:56 Saplantılı hayranının saldırısına uğrayan Serenay Sarıkaya ilk kez konuştu: Umarım daha ileri gitmez!
11:55 Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'dan esprili kar paylaşımı: Geldi, hatta geçiyor
11:32 Son Dakika! Gözaltına alınan Sedef Kabaş'la ilgili Adalet Bakanı Gül'den ilk açıklama: Hak ettiği karşılığı bulacak
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.01.2022 13:07:06. #1.13#
SON DAKİKA: İzmir'de aranan suçlulara yönelik operasyon: 21 kişi tek tek yakalandı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement