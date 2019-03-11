İzmir'de Aranan Zanlı Kuşadası'nda Yakalandı
1 saat önce
AYDIN (İHA) – İzmir'de karıştığı bir suç nedeniyle kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan zanlı, Aydın'ın Kuşadası ilçesinde polisin düzenlediği operasyonla yakalandı.
AYDIN (İHA) – İzmir
'de karıştığı bir suç nedeniyle kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan zanlı, Aydın
'ın Kuşadası
ilçesinde polisin düzenlediği operasyonla yakalandı.
Edinilen bilgiye göre; Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro
Amirliği ekiplerinin suçlu ve suçluları yakalamaya yönelik olarak yaptıkları araştırma ve çalışmalar sonucu Kadınlar Denizi Mahallesinde hakkında İzmir 9. Asliye Ceza Mahkemesince "Tahsis gereği açıkta bırakılmış eşya hakkında Hırsızlık" suçundan 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ö.İ. (29 ) isimli zanlı yakalanarak gözaltına alındı. Sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanan Ö.İ., cezaevine gönderildi. - AYDIN
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Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 10:32 Kaynak: İHA
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