İzmir'de 'Arapça tabela' operasyonu

İZMİR'de, Buca ve Konak Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri, İçişleri Bakanlığı'nın 'Türkiye'deki Yabancılar ve Alınacak Tedbirler' konulu yazısı üzerine ilçede operasyon düzenledi. Ekipler, geçici koruma altında bulunan Suriyeli esnafa ait iş yerlerinin tabelalarını indirdi. Basmane bölgesindeki bazı esnafın, Arapça tabelalarının üzerini kapattığı görüldü.

İçişleri Bakanlığı'nca geçici koruma altında bulunan Suriyeli mülteciler ile Türk toplumu arasındaki iletişimi güçlendirmek için tüm belediyelere gönderilen talimatla tabelaların Türkçeleştirilmesi istendi. İş yeri kurum ve kuruluşların tabelalarının Türkçeleştirilmesi için Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından belirlenen 'Yabancı ifadeler Türkçe kelimenin yaklaşık yüzde 25'i büyüklüğünde olabilecektir' kuralı üzerine Konak Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Suriyeli esnafın yoğun olarak yaşadıkları ve iş yeri açtıkları bölgelerde denetime çıktı. Ekipler, özellikle Basmane bölgesindeki mülteci esnafın tabelalarını titizlikle denetledi, Arapça tabelaların kaldırılmasını istedi. Esnaf da ekiplerin talimatı üzerine tabelalarını kaldırdı. Bazı esnafın ise Arapça tabelaların üzerlerini kapattıkları görüldü.

Konak Belediyesi Başkan Yardımcısı Ali Asker Güneş, denetimleri bakanlığın talimatı üzerine yaptıklarını, ilçede birçok adresin incelendiğini ve gerekli müdahalelerin yapıldığını syledi. Güneş, "İlçemizde bulunan yabancı uyruklu vatandaşların açtıkları işletmelerle ilgili zaten iş yeri açma ve çalıştırma ruhsatlarının içerisinde Türkçe isim olması net olarak belirtiliyor. İlçemizde birçok yerde Suriyeli vatandaş ikamet ediyor ve iş yeri açıyor. Bizler şehrimizdeki uyumu korumak, sağlamak adına bu tabelaların doğru olmadığını biliyoruz. Yasalara ve kanunlara uygun olarak hepsini toplayarak, Türkçe tabelaların asılması için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Tabelalar toplatılıyor ve yerlerine Türkçe yazılı tabelalar asılıyor" dedi.

'KONAK SINIRLARINDA 48 BİN MÜLTECİ VAR'

Konak'ta Türk halkının anlamadığı tabelaların bulunmayacağını kaydeden Güneş, "Yaptığımız çalışmalarla halkımız tabelaları okuduğu zaman ne yazdığını anlamasını sağlayacağız. İçişleri Bakanlığı'nın yazısında, 'İş yeri, kurum ve kuruluşlarda kullanılan yabancı ifadeler Türkçe kelimenin yaklaşık yüzde 25'i büyüklünde olabilir' ifadesi yer alıyor. Biz bu kapsamda Suriyeli esnafların yüzde 25'lik hakkını koruyarak işlem yapıyoruz" diye konuştu.

Göç İdaresi'nin kayıtlarına göre, Konak sınırlarında 48 bin Suriyelinin yaşadığına değinen Güneş, "8 binin üzerinde vatandaşlar ise Çankaya ve Basmane Oteller Sokağı civarında yaşıyor. Esnaflık yapan büyük bir çoğunluk ise şehrin en işlek yerlerinde diyebiliriz. İzmir 'in merkezi konumdaki bazı yerlerin Suriyelileşmiş görüntüsünü yaptığımız çalışmalarla kaldırmış olacağız. Bu bölge eskisi gibi herkesin yaşadığı bir bölgeye dönüşmüş olacak" diye konuştu.

Buca Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri de benzer denetim gerçekleştirdi. Ekipler, Ova bölgesi başta olmak üzere Fırat, Göksu mahallelerinde çalışma gerçekleştirdi, Arapça yazılı tabelalara müdahale edildi.