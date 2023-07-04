İzmir'de Arapça tabelalar tek tek indirildi - Son Dakika
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İzmir'de Arapça tabelalar tek tek indirildi

04.07.2023 19:31

İzmir'in Konak ilçesi Basmane semtindeki çok sayıda Arapça tabela, zabıta ekiplerinin operasyonuyla tek tek indirildi. İzmir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, kentteki bazı iş yerlerinde asılı Arapça tabelaları kaldırmak için harekete geçti. Ekipler tarafından, Konak ilçesi Basmane semtinde bulunan birçok iş yerindeki asılı Arapça tabelalar spiral yardımıyla kesilerek bulundukları yerden kaldırıldı. Ekiplerin son birkaç gün içerisinde, 100'e yakın Arapça tabelayı kaldırdığı öğrenildi.

İzmir'in Konak ilçesi Basmane semtindeki çok sayıda Arapça tabela, zabıta ekiplerinin operasyonuyla tek tek indirildi.

İzmir'de zabıta ekipleri 100'e yakın Arapça tabelayı tek tek indirdi

100'E YAKIN TABELA KALDIRILDI

Semtte son birkaç gün içerisinde, 100'e yakın Arapça tabelanın kaldırıldığı öğrenildi. İzmir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, kentteki bazı iş yerlerinde asılı Arapça tabelaları kaldırmak için harekete geçti.

İzmir'de zabıta ekipleri 100'e yakın Arapça tabelayı tek tek indirdi

SPİRAL YARDIMIYLA KESİLDİLER

Ekipler tarafından, Konak ilçesi Basmane semtinde bulunan birçok iş yerindeki asılı Arapça tabelalar spiral yardımıyla kesilerek bulundukları yerden kaldırıldı. Ekiplerin son birkaç gün içerisinde, 100'e yakın Arapça tabelayı kaldırdığı öğrenildi.

Kaynak: İHA
YORUMLAR (23)
  • Mert demir: Maksat yabancı dil değil !Olsaydi eğer yanındaki MÖSYÖ PETSHOP tabelasınında kalkması gerekerirdi. Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
  • Hüseyin Ermurat: Adamlar doguruyor engel olunmuyor Cevap Yaz 6 2 Yayından Kaldır
  • İSMAİL KILINÇ: Sgr Arapça ve İngilizce bir mi .biri evrensel. Bir dil tüm dünyada geçerli (tıpkı parada öyle) Cevap Yaz 3 5 Yayından Kaldır
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Basmane, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de Arapça tabelalar tek tek indirildi - Son Dakika


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