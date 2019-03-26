Son Dakika Haberleri: İzmir'de 'Arazi' Kavgası: 1 Ölü

İzmir'de 'Arazi' Kavgası: 1 Ölü

1 saat önce

İZMİR'in Seferihisar ilçesinde, arazi sınırı anlaşmazlığı yüzünden çıkan kavgada Yüksel Döner (53), Ali K. (63) tarafından pompalı tüfekle vurularak, yaşamını yitirdi.

İzmir'de 'Arazi' Kavgası: 1 Ölü, System.String[]
İZMİR'in Seferihisar ilçesinde, arazi sınırı anlaşmazlığı yüzünden çıkan kavgada Yüksel Döner (53), Ali K. (63) tarafından pompalı tüfekle vurularak, yaşamını yitirdi. Olay sonrası kaçan Ali K.'nin yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.

Olay, 24 Mart Pazar günü sabah saatlerinde, Ulamış Mahallesi'ndeki arazide meydana geldi. Arazilerinin sınırları konusunda bir süredir anlaşmazlık yaşadığı öne sürülen Ali K. ve Yüksel Döner, iddiaya göre, aynı nedenle tartışmaya başladı. Tartışma, kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüşürken Ali K., Yüksel Döner'e doğru pompalı tüfekle ateş açtı. Vücudunun çeşitli yerlerine saçmalar isabet eden Döner, kanlar içinde yere yığılırken, Ali K. ise olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine gelen sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, Yüksel Döner'in hayatını kaybettiğini belirledi. Döner'in cansız bedeni, savcının incelemelerinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü. Burada yapılan otopsi sonrası Yüksel Döner'in cenazesi, yakınlarınca teslim alınıp, kırsal Ulamış Mahallesi'ndeki mezarlıkta toprağa verildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, Ali K.'nin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

- İzmir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 11:10 Kaynak: DHA

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