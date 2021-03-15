İzmir'de ardı ardına uyuşturucu baskınları: 29 kişi tutuklandı - Son Dakika

İzmir'de ardı ardına uyuşturucu baskınları: 29 kişi tutuklandı

15.03.2021 17:09
İzmir'de ardı ardına uyuşturucu baskınları: 29 kişi tutuklandı, System.String[]

İzmir'de, 8-14 Mart arasında yapılan 38 uyuşturucu operasyonunda 29 kişi tutuklandı, 96 kişiye işlem yapıldı.

İzmir'de, 8- 14 Mart arasında yapılan 38 uyuşturucu operasyonunda 29 kişi tutuklandı, 96 kişiye işlem yapıldı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 8-14 Mart tarihleri arasında kent genelinde 38 operasyona imza attı. Operasyonlarda; 1 kilogram 665 gram esrar, 1 kilogram 247 gram metamfetamin, 21 gram kokain, 2 gram eroin, 4 kök kenevir, 785 gram sentetik kannabinoid, 47 adet extacy, 4 bin 498 adet sentetik ecza, 840 TL nakit para, 1 adet tabanca, 2 adet tüfek, 1 adet şarjör ve 15 adet fişek ele geçirildi.

Baskınlar sonucu 96 şüpheliye işlem yapılırken, toplamda 29 kişi tutuklanarak cezaevine konuldu. - İZMİR

İzmir'de ardı ardına uyuşturucu baskınları: 29 kişi tutuklandı

Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, 14 Mart, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İzmir'de ardı ardına uyuşturucu baskınları: 29 kişi tutuklandı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Fenerbahçe'nin Erol Bulut'la yolları ayırması halinde yerine geçmesi muhtemel 4 isim belli oldu Uraz Kaygılaroğlu'nun evine giden Berrak Tüzünataç, bikinisiyle balkonda güneşlendi Danıştay son noktayı koydu! Belediye başkanları atama yaparken meclise soracak Son Dakika: TFF, Fenerbahçeli yöneticilerin FETÖ iddiaları üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurdu Şanlıurfa'da yol kenarında benzinle yakılmış kadın cansız bedeni bulundu İşkenceci kocasını öldüren Melek İpek kabus gibi geçen hayatını anlattı: Rüyasında terk ettiğimi görür, uyanınca döverdi Rasim Öztekin'in vefatının ardından eşi asılsız haberlere açıklık getirdi Ali Koç'tan Rasim Ozan Kütahyalı'ya çarpıcı soru: Sana o programda böğürme vazifesini mi verdiler?
Komşuda korku büyüyor: Erdoğan'ın Türkiye'si çok güçlü bir donanma geliştirdi Komşuda korku büyüyor: Erdoğan'ın Türkiye'si çok güçlü bir donanma geliştirdi         
18:35
Son Dakika: Türkiye'den Yunanistan, İsrail ve AB'ye Doğu Akdeniz notası Son Dakika: Türkiye'den Yunanistan, İsrail ve AB'ye Doğu Akdeniz notası         
18:05
Otomobilin çarptığı çocuk, havada taklalar attı! Yüreklerin ağza geldiği anlar kamerada Otomobilin çarptığı çocuk, havada taklalar attı! Yüreklerin ağza geldiği anlar kamerada         
17:56
Sosyal medya fenomeni Duygu Özaslan, makyajla bambaşka birine dönüştü Sosyal medya fenomeni Duygu Özaslan, makyajla bambaşka birine dönüştü         
17:16
Türkiye'nin merakla beklediği Kabine toplantısı başladı! Risk haritası güncellenecek Türkiye'nin merakla beklediği Kabine toplantısı başladı! Risk haritası güncellenecek         
16:43
Babasını öldürüp hiçbir şey olmamış gibi okula giden lise öğrencisinden pes dedirten savunma: Eve geç geliyorum diye baskı yapıyordu Babasını öldürüp hiçbir şey olmamış gibi okula giden lise öğrencisinden pes dedirten savunma: Eve geç geliyorum diye baskı yapıyordu         
15:21
Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerle buluştuğu kongredeki sessizliğe sitem etti: Bu bana AK gençliğin sesi gibi gelmedi Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerle buluştuğu kongredeki sessizliğe sitem etti: Bu bana AK gençliğin sesi gibi gelmedi         
15:01
Alman otomotiv devi Volkswagen, 4 bin kişiyi işten çıkaracak Alman otomotiv devi Volkswagen, 4 bin kişiyi işten çıkaracak         
14:56
2 aylık bebek koronavirüsten hayatını kaybetti 2 aylık bebek koronavirüsten hayatını kaybetti         
14:35
PKK'nın elinden kaçan genç kızdan kan donduran itiraf: 'Masum canlar nasıl katledilir?' eğitimi aldık PKK'nın elinden kaçan genç kızdan kan donduran itiraf: 'Masum canlar nasıl katledilir?' eğitimi aldık         
14:06
Usta oyuncu Hülya Darcan, Bir Zamanlar Çukurova dizisine dahil oldu Usta oyuncu Hülya Darcan, Bir Zamanlar Çukurova dizisine dahil oldu         
13:54
TRT Spor'da satışı yasak olan enerji içeceğinin reklamının yapılması tartışma yarattı TRT Spor'da satışı yasak olan enerji içeceğinin reklamının yapılması tartışma yarattı         
13:39
Siyasetin dengeleri değişecek! Deva Partisi lideri Babacan 'ittifaka' yeşil ışık yaktı Siyasetin dengeleri değişecek! Deva Partisi lideri Babacan 'ittifaka' yeşil ışık yaktı         
11:55
Oyuncu Ahmet Rıfat Şungar ve Esra Gülmen evlendi! Gelinlik ve damatlık görenleri şaşkına çevirdi Oyuncu Ahmet Rıfat Şungar ve Esra Gülmen evlendi! Gelinlik ve damatlık görenleri şaşkına çevirdi         
11:47
İstanbul'da bir kadın, İETT çalışanını böyle taciz etti İstanbul'da bir kadın, İETT çalışanını böyle taciz etti         
11:08
Sektöre küsen ünlü oyuncu Özlem Savaş kaset skandalını anlattı: O zamanlar çok toydum Sektöre küsen ünlü oyuncu Özlem Savaş kaset skandalını anlattı: O zamanlar çok toydum         
11:06
Bugün güncellenecek korona risk haritasında, İstanbul dahil 9 ilin turuncudan kırmızıya geçmesi bekleniyor Bugün güncellenecek korona risk haritasında, İstanbul dahil 9 ilin turuncudan kırmızıya geçmesi bekleniyor         
09:41
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.03.2021 18:47:41. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: İzmir'de ardı ardına uyuşturucu baskınları: 29 kişi tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei