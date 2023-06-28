İzmir'de Arızalanan Uçağın Detayları Ortaya Çıktı - Son Dakika
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İzmir'de Arızalanan Uçağın Detayları Ortaya Çıktı

İzmir'de Arızalanan Uçağın Detayları Ortaya Çıktı

28.06.2023 17:44

İzmir'in Selçuk ilçesinde özel bir şirkete ait uçağın araziye düşmesiyle ilgili detaylar açıklandı. Uçağın motorunun arızalandığı belirtilirken, pilot ve yanındaki arkadaşının alkollü olmadığı test sonucunda tespit edildi. Kazadan sağ kurtulan pilot ve arkadaşı hastanede kontrol edildikten sonra taburcu edildi.

MOTORU ARIZALANMIŞ

İzmir'in Selçuk ilçesinde, özel bir şirkete ait uçağın araziye düştüğü kazaya ilişkin detaylar ortaya çıkmaya başladı. Bir şirket yetkilisi tarafından yapılan açıklamada, pilot Emre Özel ile yanındaki arkadaşı Mete Ergin'in içinde bulunduğu uçağın motorunun arızalandığı belirtildi. Bunun üzerine pilot Özel'in yeniden Selçuk Efes Havalimanı'na yöneldiği sırada uçağın irtifa kaybedip, sol kanadının bir ağaca takıldığı, ardından da başka bir ağaca takılarak durduğu aktarıldı. Pilot Özel ve yanındaki arkadaşı Ergin'in yapılan test sonucunda alkollü olmadıkları da belirtildi. Uçaktan sağ kurtulan Özel ve Ergin, tedbir amacıyla götürüldükleri Selçuk Devlet Hastanesi'ndeki kontrollerinin ardından taburcu edildi.Tolga TAHÇI/İZMİR,


Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: İzmir'de Arızalanan Uçağın Detayları Ortaya Çıktı - Son Dakika
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