İzmir'de Arızalanan Uçağın Detayları Ortaya Çıktı

MOTORU ARIZALANMIŞ

İzmir'in Selçuk ilçesinde, özel bir şirkete ait uçağın araziye düştüğü kazaya ilişkin detaylar ortaya çıkmaya başladı. Bir şirket yetkilisi tarafından yapılan açıklamada, pilot Emre Özel ile yanındaki arkadaşı Mete Ergin'in içinde bulunduğu uçağın motorunun arızalandığı belirtildi. Bunun üzerine pilot Özel'in yeniden Selçuk Efes Havalimanı'na yöneldiği sırada uçağın irtifa kaybedip, sol kanadının bir ağaca takıldığı, ardından da başka bir ağaca takılarak durduğu aktarıldı. Pilot Özel ve yanındaki arkadaşı Ergin'in yapılan test sonucunda alkollü olmadıkları da belirtildi. Uçaktan sağ kurtulan Özel ve Ergin, tedbir amacıyla götürüldükleri Selçuk Devlet Hastanesi'ndeki kontrollerinin ardından taburcu edildi.Tolga TAHÇI/İZMİR,