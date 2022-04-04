İzmir'de arkadaşı tarafından göğsünden bıçaklanan genç öldü - Son Dakika
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İzmir'de arkadaşı tarafından göğsünden bıçaklanan genç öldü

04.04.2022 03:13

İzmir'de arkadaşı tarafından göğsünden bıçaklanan genç öldü İzmir'in Konak ilçesinde, tartıştığı arkadaşı tarafından göğsünden bıçaklanan 24 yaşındaki genç, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

İzmir'de arkadaşı tarafından göğsünden bıçaklanan genç öldü

İZMİR - İzmir'in Konak ilçesinde, tartıştığı arkadaşı tarafından göğsünden bıçaklanan 24 yaşındaki genç, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Şüpheli ise polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, dün saat 21.00 sıralarında ilçeye bağlı Atilla Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Necati Bakırcı ile arkadaşı olduğu ileri sürülen E.S., arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesinin ardından E.S., Bakırcı'yı göğsünden bıçakladı. Ağır yaralanan Bakırcı kanlar içerisinde yere yığılırken, E.S., ise suç aleti ile birlikte olay yerinden hızla kaçtı.

Hastanede hayatını kaybetti

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Bakırcı, ambulansa alınarak Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Bakırcı, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Bakırcı'nın ölüm haberini duyan yakınları ise hastanede sinir krizi geçirdi.

Öte yandan, Bakırcı'nın cansız bedeni savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, olay yerinden kaçan şüpheli E.S., ise polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

İzmir'de arkadaşı tarafından göğsünden bıçaklanan genç öldü
İzmir'de arkadaşı tarafından göğsünden bıçaklanan genç öldü
İzmir'de arkadaşı tarafından göğsünden bıçaklanan genç öldü

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İzmir'de arkadaşı tarafından göğsünden bıçaklanan genç öldü - Son Dakika


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