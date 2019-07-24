Son Dakika Haberleri: İzmir'de art arda iki araç yangını
Son Dakika 3. Sayfa Haber

İzmir'de art arda iki araç yangını

1 saat önce

İZMİR'de, iddiaya göre biri seyir halinde diğeri ise park halinde olmak üzere 2 otomobil elektrik kontağından çıkan yangın sonucu kullanılmaz hale geldi.

İzmir'de art arda iki araç yangını, System.String[]
İZMİR'de, iddiaya göre biri seyir halinde diğeri ise park halinde olmak üzere 2 otomobil elektrik kontağından çıkan yangın sonucu kullanılmaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, İzmir'in Bornova ilçesindeki Bornova Aşık Veysel Rekreasyon Alanı yakınında, dün saat 23.00 sıralarında seyir halinde olan bir otomobilde iddiaya göre elektrik aksamında meydana gelen arıza sonucu yangın çıktı. Çıkan yangın sonucunda olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahalede bulundu. Otomobildeki yangın kısa sürede söndürülürken, herhangi bir kişinin yaralanmadığı öğrenildi. Diğer yandan, Konak ilçesinde bugün saat 01.30 sıralarında ise Göztepe Mahallesi 96 sokakta park halinde bulunan bir otomobilde, elektrik kontağının arızalanması nedeniyle yangın çıktı. Otomobilden dumanlar yükseldiğini gören mahalle sakinleri, otomobile müdahale ederek yangını söndürdü. Yangın nedeniyle her iki otomobil kullanılmaz hale gelirken, polis ekipleri yangınlarla ilgili soruşturma başlattı. - İZMİR
Bornova, İzmir, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 08:28 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Yıldırım'dan "Cumhurbaşkanı Yardımcılığı" sorusuna kahkahalı yanıt Aynı binada 3 saat arayla çıkan yangın korku yarattı Manisa'da korkutan orman yangını Çiftlik yangınında 2 bin balya saman kül oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.7.2019 09:54:29. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İzmir'de art arda iki araç yangını
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]