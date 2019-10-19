Son Dakika Haberleri: İzmir'de art arda köpek balığı heyecanı
Son Dakika Güncel İzmir'de art arda köpek balığı heyecanı

İzmir'de art arda köpek balığı heyecanı

18 dakika önce

İzmir'in Menderes ilçesinde balık tutmak için sandalla denize açılan bir ailenin oltasına iki adet köpek balığı takıldı.

İzmir'de art arda köpek balığı heyecanı, System.String[]

İzmir'in Menderes ilçesinde balık tutmak için sandalla denize açılan bir ailenin oltasına iki adet köpek balığı takıldı.


Olay, dün ilçeye bağlı Gümüldür Mahallesi'nde meydana geldi. Sandalla balık tutmak için denize açılan bir ailenin oltasına iki adet köpek balığı takıldı. O anda cep telefonu ile kayıt yapan bir vatandaş tarafından, yaşanılanlar anbean kayıt altına alındı. Bir vatandaş, denize attığı oltaya takılan balığı su yüzeyine çıkarmak isterken, sandal içerisindeki bir diğer vatandaşın o anlarda "inşallah vatoz değildir" dediği duyuluyor. Oltaya takılan canlının yaklaşık 30 cm uzunluğunda köpek balığı olduğunu görmesi üzerine 'çığlıklar' atması, "benimkinden büyük vallahi" demesi, daha önceden de bir köpek balığı yakalamış olduklarını ve yaşanılan heyecanı gözler önüne seriyor. Oltaya takılan köpek balıkları daha sonra balıkçılar tarafından denize bırakıldı.


Öte yandan, iki gün önce İzmir'in Seferihisar ilçesi Ürkmez Mahallesi'nde de 'Boz Camgöz' türüne ait yaklaşık 3 metre uzunluğunda yarım tonluk köpek balığı ölü halde kıyaya vurmuş, balığı gören vatandaşlar büyük şaşkınlık yaşamıştı. - İZMİR

Menderes, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 10:24 Kaynak: İHA
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