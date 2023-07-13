İzmirliler, sivrisinekler için "yeterli ilaçlama yapılmıyor" diyerek isyan etti - Son Dakika
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İzmirliler, sivrisinekler için "yeterli ilaçlama yapılmıyor" diyerek isyan etti

13.07.2023 15:22

İzmir'de düzensiz yağışların etkisiyle artan sivrisinek popülasyonu, vatandaşların yaşamını olumsuz etkiliyor. Sivrisineklerin direncinin yüksek olması ve normal ilaçlamaların etkisiz olması nedeniyle halkın şikayetleri giderek artıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ilaçlama çalışmaları yetersiz bulunurken, uzmanlar aşırı yağışların sivrisinek popülasyonunu artırdığını belirtiyor.

İzmir'de düzensiz yağışların etkisiyle artan sivrisinek popülasyonu, vatandaşa hayatı zehir ediyor. Özellikle 'yakarca' adı verilen sivrisinek, halkı canından bezdirdi. 'Asya kaplanı' da denilen bu sineğin direncinin çok yüksek olduğu ve normal ilaçlama ile gitmeyeceği öne sürülürken, şehirde böcek popülasyonun da fazla olduğu şikayetleri geliyor.

ÜREME NOKTALARINA AĞIRLIK VERİLMELİ

İzmir Büyükşehir Belediye'sine ait görevli araçların ilaçlama yapıldığı bilgisi gelse de halk bu hizmetin yetersiz olduğu fikrinde. Sivrisinek ve böcekten dolayı huzurlarının kalmadığını dile getiren İzmirliler, yetkililerin sivrisineklerin üreme noktalarına daha çok yoğunlaşmasını istiyor.

İzmirlilerin sivrisinek isyanı: Yeterli ilaçlama yapılmıyor

AŞIRI YAĞIŞLAR POPÜLASYONU ARTIRDI

Uzman isimler şehrin Mayıs ve Haziran aylarında ortalamanın yaklaşık beş katı daha fazla yağış aldığını, bu yağışların bölgedeki böcek popülasyonunu ve dolayısıyla su birikintilerinde yaşamının büyük kısmını geçiren sivrisinek gibi canlıları da etkilediğini belirtti. Mayıs ve Haziran aylarındaki aşırı yağışlar, sivrisineklerin yeni yaşam alanlarını artırdığını, buna bağlı olarak da normalden çok daha fazla bir popülasyon oluşturduğu belirtiliyor.

İzmirlilerin sivrisinek isyanı: Yeterli ilaçlama yapılmıyor
İzmirlilerin sivrisinek isyanı: Yeterli ilaçlama yapılmıyor
İzmirlilerin sivrisinek isyanı: Yeterli ilaçlama yapılmıyor
İzmirlilerin sivrisinek isyanı: Yeterli ilaçlama yapılmıyor
İzmirlilerin sivrisinek isyanı: Yeterli ilaçlama yapılmıyor
İzmirlilerin sivrisinek isyanı: Yeterli ilaçlama yapılmıyor
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İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir, Yaşam, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmirliler, sivrisinekler için "yeterli ilaçlama yapılmıyor" diyerek isyan etti - Son Dakika
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