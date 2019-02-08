İzmir'de Arterlere Düzenleme Geliyor

TÜİK verilerine göre Türkiye'de trafiğe kayıtlı araç sayısı 22 milyonu aştı, İzmir nüfusu ise 2017 yılına göre 40 bin 842 kişi arttı. Bu verilerle doğru orantılı olarak İzmir trafiğinin sorunları da her geçen gün biraz daha artıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi bu sorunu en aza indirmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Radyo Trafik İzmir'in edindiği bilgilere göre; İzmir'de trafiğin en yoğun yaşandığı bölgelerde İzmir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi yeni çalışmalar yapıyor. Günde 10 binlerce aracın geçtiği arterlerde şerit düzenlemeleriyle trafiğin biraz olsun rahatlaması sağlanacak. Bunlardan biri Anadolu Caddesi… Naldöken Köprüsü'nden katılımlarla özellikle sabah saatlerinde trafiğin durma noktasına geldiği bölgede 3 şerit olan yol Turan Köprüsü'ne kadar 4 şeride çıkarılacak. Karşıyaka sahilden Anadolu Caddesi'ne bağlantılarda kısıtlamalara gidileceği de belirtiliyor. Böylece Konak yönünde biriken araçların daha akıcı bir şekilde Altınyol'a bağlanmaları sağlanacak.

Yeşildere Caddesi, Büyükşehir Belediyesince düzenleme yapılması düşünülen bir başka arter... Uçanyol'dan sonra Yenişehir ayrımına kadar Bornova yönünde yaşanan sıkıntıları aşmak adına yanyol bağlantısı kapatılacak. Yeşildere Caddesine bağlanan yan yol Gaziler Caddesine verilecek.

Yapılan çalışmalardan bir diğeri ise; Akçay Caddesi üzerindeki Sarnıç Kavşağı düzenlemesi. Buradaki birikmeleri önlemek için Akçay Caddesi'nden Sarnıç yoluna girişler tek yön olacak. Atatürk Caddesi'nden Akçay Caddesi'ne çıkışlar ise Sarnıç ayrımı yerine yeni yapılacak bağlantı yoluyla Migros Kavşağı'ndan sağlanacak. Bu sayede yine Sarnıç ayrımındaki birikmelerin önüne geçilmesi hedefleniyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, arterler üzerinde yapılacak çalışmaları 31 Mart yerel seçimleri öncesinde başlatmayı planlıyor.