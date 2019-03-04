İzmir'de Artistik Buz Pateni Heyecanı

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Caner Erkin, Eski Eşi Asena Atalay'a İsyan Etti: Haksız Menfaat Elde Etmeye Çalışmasın

Roma, Devre Arasında Alamadığı Domagoj Vida İçin Beşiktaş'ın Kapısını Bir Kez Daha Çalacak