İzmir'de Artistik Buz Pateni Heyecanı
50 dakika önce
Artistik Buz Pateni Ege Ümitler Şampiyonası, 9-10 Mart'ta İzmir'de gerçekleştirilecek.
Artistik Buz Pateni Ege
Ümitler Şampiyonası, 9-10 Mart'ta İzmir
'de gerçekleştirilecek. Türkiye
Buz Pateni Federasyonundan yapılan açıklamada, İzmir Büyükşehir Belediyesi
Buz Sporları Salonu'nda 9 Mart Cumartesi günü başlayacak organizasyona, 6 kategoride 144 sporcunun katılacağı bildirildi.
İlk gün D1, D2, C1 ve C2 kategorilerinde mücadelelerin gerçekleştirileceği organizasyon, 10 Mart Pazar günkü A ve B kategorilerindeki yarışlarla tamamlanacak.
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Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 08:16 Kaynak: AA
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