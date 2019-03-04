Son Dakika Haberleri: İzmir'de Artistik Buz Pateni Heyecanı

İzmir'de Artistik Buz Pateni Heyecanı

50 dakika önce

Artistik Buz Pateni Ege Ümitler Şampiyonası, 9-10 Mart'ta İzmir'de gerçekleştirilecek.

İzmir'de Artistik Buz Pateni Heyecanı, System.String[]
Artistik Buz Pateni Ege Ümitler Şampiyonası, 9-10 Mart'ta İzmir'de gerçekleştirilecek.

Türkiye Buz Pateni Federasyonundan yapılan açıklamada, İzmir Büyükşehir Belediyesi Buz Sporları Salonu'nda 9 Mart Cumartesi günü başlayacak organizasyona, 6 kategoride 144 sporcunun katılacağı bildirildi.

İlk gün D1, D2, C1 ve C2 kategorilerinde mücadelelerin gerçekleştirileceği organizasyon, 10 Mart Pazar günkü A ve B kategorilerindeki yarışlarla tamamlanacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 08:16 Kaynak: AA

Ege, İzmir, Spor
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