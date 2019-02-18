Son Dakika Haberleri: İzmir'de Asayiş

İzmir'de Asayiş

1 saat önce

İzmir'deki huzur operasyonunda çeşitli suçlardan aranan 41 kişi yakalandı.

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İzmir'deki huzur operasyonunda çeşitli suçlardan aranan 41 kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, gençlerin ve çocukların korunmasına yönelik kent genelinde huzur uygulaması gerçekleştirdi.

Uygulamada 8 bin 462 kişinin sorgusu yapılırken çeşitli suçlardan aranan 41 kişi gözaltına alındı.

Operasyonda kontrol edilen 439 işletmeden 5'ne cezai işlem uygulandı.

Sorgulanan 4 bin 537 araçtan 28'i trafikten men edilirken 112 araca da 55 bin 948 lira ceza verildi. Ayrıca 173 kişi hakkında da işlem yapıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 03:46 Kaynak: AA

Jandarma, Huzur, İzmir, Güncel
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