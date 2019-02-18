İzmir'de Asayiş
1 saat önce
İzmir'deki huzur operasyonunda çeşitli suçlardan aranan 41 kişi yakalandı.
İzmir
'deki huzur operasyonunda çeşitli suçlardan aranan 41 kişi yakalandı.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, gençlerin ve çocukların korunmasına yönelik kent genelinde huzur uygulaması gerçekleştirdi.
Uygulamada 8 bin 462 kişinin sorgusu yapılırken çeşitli suçlardan aranan 41 kişi gözaltına alındı.
Operasyonda kontrol edilen 439 işletmeden 5'ne cezai işlem uygulandı.
Sorgulanan 4 bin 537 araçtan 28'i trafikten men edilirken 112 araca da 55 bin 948 lira ceza verildi. Ayrıca 173 kişi hakkında da işlem yapıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 03:46 Kaynak: AA
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