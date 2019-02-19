İzmir'de Asayiş

İzmir'de son bir haftadaki asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 569 kişi yakalandı.

İzmir'de son bir haftadaki asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 569 kişi yakalandı.



İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, polis ekipleri, il genelinde suç ve suçlularla mücadele kapsamında 11-17 Şubat'ta uygulamalar yaptı.



Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince 560 araç ile 214 motosiklet kontrol edildi, 16 bin 867 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldı.



Kontrollerde, çeşitli suçlardan arandığı tespit edilen 569 kişi yakalanarak adli makamlara sevk edildi.



Uygulamalarda ayrıca 8 ruhsatsız tabanca, 62 mermi, 3 ruhsatsız av tüfeği, 54 fişek, 133 gram bonzai, 232 uyuşturucu hap ele geçirildi.

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