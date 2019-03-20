İzmir'de Asayiş

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince "Huzur ve Güven" uygulaması gerçekleştirildi.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince "Huzur ve Güven" uygulaması gerçekleştirildi.



Alınan bilgiye göre, Jandarma ekipleri, asayiş, narkotik, terör, organize, kaçakçılık olaylarının aydınlatılması ve kentte huzur ve güvenin sağlanması amacıyla şüpheli kişilere yönelik Genel Bilgi Tarama (GBT) kontrolleri yapıldı. 9 bin 914 kişinin sorgusu yapıldı, çeşitli suçlardan aranan 19 kişi yakalandı.



Umuma açık 376 yer kontrol edildi, 633 kişiye adli idari yaptırım uygulandı.



Yollarda kurulan uygulama noktalarında 5 bin 289 araç sorgusu yapıldı. 26 araç trafikten men edildi, 97 araca 65 bin 197 lira cezai işlem uygulandı.

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