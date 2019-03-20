Son Dakika Haberleri: İzmir'de Asayiş

İzmir'de Asayiş

2 saat önce

İzmir'deki asayiş operasyonlarında çeşitli suçlardan aranan 1 kişi cezaevine teslim edilirken, kumar oynatan bir işletmeye idari para cezası uygulandı.

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İzmir'deki asayiş operasyonlarında çeşitli suçlardan aranan 1 kişi cezaevine teslim edilirken, kumar oynatan bir işletmeye idari para cezası uygulandı.

Alınan bilgiye göre, İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Selçuk ilçesindeki uygulamada 19 ayrı suçtan aranan M.D. yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Bornova ilçesinde ise 32 kişi hakkında kumar oynamak ve kapalı alanda sigara içmek suçundan işlem yapıldı. İşletme sahibi hakkında kumar oynatmak suçundan soruşturma başlatıldı. Kumar oynatılan 5 farklı materyale el konuldu.

Buca ilçesinde bir kişi hırsızlık amacıyla girdiği evden kaçarken yakalandı.

Gözaltına alınan zanlının 37 ayrı suçtan suç kaydının olduğu ve arandığı belirlendi.

Menemen ilçesinde bir inşaat firmasında çelik pano çalan iki kişi yakalandı.

Şüphelilerin işlemlerinin ardından adliyeye sevkedileceği bildirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 10:53 Kaynak: AA

İzmir, Güncel
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