Son Dakika Haberleri: İzmir'de Asayiş

İzmir'de Asayiş

52 dakika önce

İzmir'de Emniyet Müdürlüğü ekiplerince mart ayında yapılan operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 375 kişi yakalandı.

İzmir'de Asayiş, System.String[]
İzmir'de Emniyet Müdürlüğü ekiplerince mart ayında yapılan operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 375 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, polis ekipleri mart ayı boyunca il genelinde suç ve suçlularla mücadele kapsamında asayiş uygulamaları yaptı.

Bu denetimlerde 620 araç ile 230 motosiklet kontrol edildi, 19 bin 129 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldı.

Çeşitli suçlardan arandığı tespit edilen 375 kişi adli makamlara teslim edildi.

Uygulamalarda ayrıca 7 ruhsatsız tabanca, 45 mermi, 4 adet kurusıkı tabanca, 1 ruhsatsız av tüfeği, 9 fişek, 114 gram esrar, 5 gram kokain ve 107 uyuşturucu hap ele geçirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 10:33 Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, İzmir, Güncel
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