İzmir'de asayiş - Son Dakika

İzmir'de asayiş

16.01.2021 09:43
İzmir'de asayiş, System.String[]

İzmir'in Konak ilçesindeki bir iş yerinden 3 cep telefonu çalan kişi yakalandı.

İzmir'in Konak ilçesindeki bir iş yerinden 3 cep telefonu çalan kişi yakalandı.

Kıbrıs Şehitleri Caddesindeki bir iş yerinin kepengini açarak giren M.A. (13), vitrinde bulunan 3 cep telefonunu alarak kaçtı.

Bölgeye giden polis ekipleri, zanlıyı çaldığı telefonlarla gözaltına aldı.

3 kişiye sokağa çıkma kısıtlaması cezası

İzmir'in Çiğli ilçesinde polis ekipleri, "dur" ihtarına uymayan 35 AEK 495 plakalı aracı yakaladı. Araçtaki O.O, M.A. ve K.D'ye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri ve trafiği tehlikeye attıkları gerekçesiyle ceza kesildi.

Kıbrıs, Polis, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İzmir'de asayiş - Son Dakika


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