İzmir'de asayiş - Son Dakika

İzmir'in Konak ilçesindeki bir iş yerinden 3 cep telefonu çalan kişi yakalandı.
Kıbrıs Şehitleri Caddesindeki bir iş yerinin kepengini açarak giren M.A. (13), vitrinde bulunan 3 cep telefonunu alarak kaçtı.
Bölgeye giden polis ekipleri, zanlıyı çaldığı telefonlarla gözaltına aldı.
3 kişiye sokağa çıkma kısıtlaması cezası
İzmir'in Çiğli ilçesinde polis ekipleri, "dur" ihtarına uymayan 35 AEK 495 plakalı aracı yakaladı. Araçtaki O.O, M.A. ve K.D'ye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri ve trafiği tehlikeye attıkları gerekçesiyle ceza kesildi.
Kaynak: AA
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