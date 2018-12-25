Son Dakika Haberleri: İzmir'de Asayiş Uygulamaları

İzmir'de Asayiş Uygulamaları

2 saat önce

İzmir'de son bir haftadaki asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 288 kişi yakalandı.

İzmir'de Asayiş Uygulamaları, System.String[]
İzmir'de son bir haftadaki asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 288 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, polis ekipleri il genelinde suç ve suçlularla mücadele kapsamında 13-23 Aralık'ta uygulamalar yaptı.


Emniyetin farklı birimlerinin yer aldığı uygulamalarda, 578 araç ile 326 motosiklet kontrol edildi, 17 bin 807 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldı.


Kontrollerde çeşitli suçlardan arandığı tespit edilen 288 kişi yakalandı.


Uygulamalarda ayrıca 3 ruhsatsız tabanca, 18 mermi, 5 kurusıkı tabanca, 4 ruhsatsız av tüfeği, 115 fişek, 288 gram esrar, 2 gram kokain, 3 gram eroin, 106 uyuşturucu hap ve 3 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.


Motosikletlere yönelik denetimlerin de yapıldığı uygulamalarda, kontrol edilen 326 motosikletten birine trafik cezası uygulandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 10:51 Kaynak: AA

Polis, Aralık, İzmir, Güncel
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